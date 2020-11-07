Во 2 сезоне 2 серии сериала «Анна-детективъ» неожиданное убийство, произошедшее в Затонске, побуждает Анну вновь вернуться к любимой работе. Параллельно в провинциальный город возвращается ее старый знакомый Штольман, хранящий темный секрет...
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