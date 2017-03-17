Во 2 сезоне 5 серии сериала «Звери.» в стенах штаб-квартиры жестокого конгломерата беспринципный доктор Лабораторный халат готовится выпустить таинственное лекарство от чумы в Нью-Йорке. Однако те, кто проглотит таблетку, обречены стать его рабами.
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