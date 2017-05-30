Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф

Когда ждать 3 сезон «Бедные смеются, богатые плачут» — и почему фанаты уверены, что он 100% будет: ответы тут

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)