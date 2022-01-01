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Киноафиша Сериалы Амфибия Сезоны
Амфибия (2019 - 2022), список сезонов Amphibia 6+
Год выпуска 2019
Страна США
Эпизод длится 11 минут
Телеканал Disney Channel
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Список сезонов сериала «Амфибия»
Амфибия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 39 эпизодов
 
Амфибия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 36 эпизодов
 
Амфибия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 31 эпизод
 
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