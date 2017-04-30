В 1 сезоне 4 серии сериала «Американские боги» ошеломленный Тень пытается понять, как его жене удалось вернуться к жизни. Постепенно Лора восстанавливает в памяти хронологию событий, вспоминая мужа и обстоятельства смерти.
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