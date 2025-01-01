Меню
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Алькатрас, список сезонов
Alcatraz
12+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
11
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Алькатрас»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
16 января 2012 - 26 марта 2012
