Лемони Сникет: 33 несчастья 2017 - 2019 7 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Изуверский интернат. Часть первая
Сезон 2 / Серия 130 марта 2018
Изуверский интернат. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 230 марта 2018
Липовый лифт. Часть первая
Сезон 2 / Серия 330 марта 2018
Липовый лифт. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 430 марта 2018
Дрянная деревня. Часть первая
Сезон 2 / Серия 530 марта 2018
Дрянная деревня. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 630 марта 2018
Кошмарная клиника. Часть первая
Сезон 2 / Серия 730 марта 2018
Кошмарная клиника. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 830 марта 2018
Кровожадный карнавал. Часть первая
Сезон 2 / Серия 930 марта 2018
Кровожадный карнавал. Часть вторая
Сезон 2 / Серия 1030 марта 2018
О чем cерия
Во 2 сезоне 7 серии сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» Вайолет, Клаус и Санни присоединяются к сообществу волонтеров-певцов и раскрывают тайны, которые хранил Жак. Однако хитроумный актер и его верная сообщница захватывают одного из сирот в плен.
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