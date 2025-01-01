Постеры сериала «Тайны Майка Тайсона»

Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения

Что стало с Йеннифэр и зачем Вильгефорцу части мертвых магов: 5 вопросов, на которые Netflix не ответил в 4 сезоне «Ведьмака»

Почему Хюррем и Сулеймана похоронили отдельно друг от друга: оказывается, это решение сына Селима

Мечтали посмотреть нового «Хищника»? А ведь фильм оказался копией «Звездных войн», Чубака и C-3PO на месте

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта

Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен