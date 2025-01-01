Постеры сериала «Жизнь и приключения Тима»

Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно

Их не восхваляли, как приключения Шурика, а зря: 3 незаслуженно забытых советских фильма

Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября

Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали