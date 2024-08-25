Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Расплата
Отзывы
Отзывы о сериале «Расплата»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Андрей Савельев
25 августа 2024, 02:00
При просмотре третьей серии(я проф электрик с 40-летним стажем) отключают эл. снабжение с ноутбука Отдела Полиции( стратегический объект - 1 категории !) Должен вкл АВР (автомат вкл Резерва - с другого луча !) Без питания Отдел не может остаться ! - Тем более Таких выкл, с дистанционном управлением никогда не ставили, денег на это оборудование нет !
25 августа 2024, 02:00
0
0
Ответить
Андрей Савельев
25 августа 2024, 02:00
Прекратил Смотреть Эту Лажу !
25 августа 2024, 02:00
0
0
Ответить
Андрей Савельев
25 августа 2024, 02:06
Если бы Видели Эл. щитки в Отделениях Полиции ! Вы Долго Смеялись ! 21 Век - А эл. оборудование из 60-х прошлого века !
25 августа 2024, 02:06
0
0
Ответить
Андрей Савельев
25 августа 2024, 02:13
Что там можно отключить дистанционно ? Не представляю ! Ляп Конкретный ! Выкл Автоматические с защитой от перегрузки и короткого замыкания ! и ВСЁ - Управления по дистанции(то есть с компа) там никогда не было !
25 августа 2024, 02:13
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 августа 2024, 18:51
в ответ на сообщение
Андрей Савельев от 25 августа 2024, 02:13
Это же всё художественный вымысел, дайте сериалу ещё один шанс 🙌
25 августа 2024, 18:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
Лея и волшебная карта
4 комментария
Смерть единорога
3 комментария
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail