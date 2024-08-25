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Отзывы о сериале «Расплата»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Андрей Савельев 25 августа 2024, 02:00
При просмотре третьей серии(я проф электрик с 40-летним стажем) отключают эл. снабжение с ноутбука Отдела Полиции( стратегический объект - 1 категории !) Должен вкл АВР (автомат вкл Резерва - с другого луча !) Без питания Отдел не может остаться ! - Тем более Таких выкл, с дистанционном управлением никогда не ставили, денег на это оборудование нет !
25 августа 2024, 02:00 Ответить
Андрей Савельев 25 августа 2024, 02:00
Прекратил Смотреть Эту Лажу !
25 августа 2024, 02:00 Ответить
Андрей Савельев 25 августа 2024, 02:06
Если бы Видели Эл. щитки в Отделениях Полиции ! Вы Долго Смеялись ! 21 Век - А эл. оборудование из 60-х прошлого века !
25 августа 2024, 02:06 Ответить
Андрей Савельев 25 августа 2024, 02:13
Что там можно отключить дистанционно ? Не представляю ! Ляп Конкретный ! Выкл Автоматические с защитой от перегрузки и короткого замыкания ! и ВСЁ - Управления по дистанции(то есть с компа) там никогда не было !
25 августа 2024, 02:13 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2024, 18:51
в ответ на сообщение Андрей Савельев от 25 августа 2024, 02:13
Это же всё художественный вымысел, дайте сериалу ещё один шанс 🙌
25 августа 2024, 18:51 Ответить
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