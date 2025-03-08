Отзывы о сериале «Социальная защита»

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Людмила Талтынова
8 марта 2025, 12:58
Оценка
Мне сериал понравился. Действительно драма. Хорошая игра актеров, хорошо выстроен сюжет. Понятно, что сказка в отношении реально выигранных дел простых людей, но так хочется верить в то, что такое бывает!!! В сериале есть единая линия дела, проходящая через все 16 серий. Героям сочувствуешь, переживаешь за них. Даже как-то расстроилась, что сериал закончился. С нетерпением буду ждать продолжения. Спасибо за хорошую работу всем: создателям и исполнителям!
8 марта 2025, 12:58
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