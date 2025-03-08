Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Социальная защита Отзывы

Отзывы о сериале «Социальная защита»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Людмила Талтынова 8 марта 2025, 12:58
Оценка
Мне сериал понравился. Действительно драма. Хорошая игра актеров, хорошо выстроен сюжет. Понятно, что сказка в отношении реально выигранных дел простых людей, но так хочется верить в то, что такое бывает!!! В сериале есть единая линия дела, проходящая через все 16 серий. Героям сочувствуешь, переживаешь за них. Даже как-то расстроилась, что сериал закончился. С нетерпением буду ждать продолжения. Спасибо за хорошую работу всем: создателям и исполнителям!
8 марта 2025, 12:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше