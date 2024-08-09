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Бахар. По имени Весна
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Отзывы о сериале «Бахар. По имени Весна»
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Любовь Кочеткова
9 августа 2024, 07:23
Оценка
Cюжет хороший.Но много повторных кадров которые раздражает
9 августа 2024, 07:23
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Ольга Свирская
9 августа 2024, 12:26
Оценка
Отличный сериал, за последние лет 5-7, лучший. Смотрится на одном дыхании. Концовка сезона просто убила, с нетерпением жду продолжения
9 августа 2024, 12:26
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Ашурка Таривердиева
6 февраля 2025, 23:09
Оценка
Мне очень нравится сериал😻Прошу Вас не надо убивать маму Бахар,пускай будет хороший и добрый финал😭Итак мало радости в нашей жизни!
6 февраля 2025, 23:09
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yaroslava2014
13 февраля 2025, 22:22
Оценка
Интересная экранизация турецкого сериала!!!!о жизни,переживаниях,эмоциях жизни девушки по имени Бахар.Этот сериал показывает насколько в жизни может быть проблем у одной лишь женщины, как она борется со всеми предательства и и недругами, а также проживает все это со своей семьёй, есть над чем задуматься и подумать над своей жизнью и сделать выводы. Спасибо за перевернутое во мне после сериала переосмысление всего
13 февраля 2025, 22:22
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Луиза Шмелева
28 мая 2025, 17:04
Оценка
Сериал очень нравится,второй сезон немного растянули,но все равно смотреть очень приятно. Единственное пожелание- пожалуйста верните Анастасию Лапину и других в озвучку! С 30 серии смотреть невозможно,отвратительный дубляж!
28 мая 2025, 17:04
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Тюмень Тюменская
11 июня 2025, 22:56
Оценка
Очень хороший сериальчик, добрый. Неуж турки научились фильмы снимать...
Где можно посмотреть 33 серию 2 сезона? В иви не выкладывают... А подписка заканчивается
11 июня 2025, 22:56
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Ольга Свирская
14 июня 2025, 12:07
Оценка
Второй сезон просто душераздирающий. Сценаристы постарались, каждая серия наразрыв. Браво. С нетерпением жду 3 сезон.
14 июня 2025, 12:07
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:35
в ответ на сообщение
Тюмень Тюменская от 11 июня 2025, 22:56
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:35
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:37
в ответ на сообщение
Ольга Свирская от 14 июня 2025, 12:07
Ждём продолжения с большим интересом!
30 июня 2025, 18:37
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Где можно посмотреть 33 серию 2 сезона? В иви не выкладывают... А подписка заканчивается
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