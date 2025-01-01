Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов

«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?

Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров

Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб

Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел