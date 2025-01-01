«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)

Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом

Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума

«Считаю без преувеличения гениальной»: эту военную драму СССР ообожает сам Скорсезе – не зря у нее рейтинг 8.0

Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю

Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга