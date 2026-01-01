Актеры сериала «Падающая звезда»

Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты

Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете

Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

1 серию кошмарной драмы Иви за пару дней глянули 3 000 000 человек – почти у каждого «мурашки размером со слона»: «Как теперь спать?!»

Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую

Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера

Мамы и папы, ваш выход! Угадайте советские фильмы по кадрам с колясками и докажите, что замечаете всё (тест)

Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее

Новый спин-офф «Теории большого взрыва» точно понравился бы Шелдону и Леонарду — но критики дали ему всего 72% свежести

«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда