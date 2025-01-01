Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лунный свет Постеры

Постеры сериала «Лунный свет»

Постеры сериала «Лунный свет» Вся информация о сериале
В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал
Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
Гай Ричи не удержался — и попал в кадр: в фильмографии режиссера 33 работы, но и актером он успел побыть
Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10
Женаты, с детьми: в «Человеке-Пауке 4» Рэйми покажет повзрослевших Паркера с Эмджей – Магуайр и Данст уже на низком старте
Рожкова списали в утиль? Создатели «Первого отдела» превратили оперативника в маньяка — и он почти наверняка вернется
На их фоне «Великолепный век» почти документалка: в «Бриджертонах» — сплошная ложь, но самые дикие моменты из сериала оказались реальными
«Етить твою богомышь» и другие перлы: угадайте героев «Сватов» по 8 «разрывным» цитатам Ковалевых и Будько
Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»
«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше