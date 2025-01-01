Меню
Сериалы
Остров титанов
Кадры
Кадры из телешоу «Остров титанов»
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о телешоу
Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской
Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»
Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский
«Игра престолов» от «китайского Толкина»: именно так можно описать новое азиатское фэнтези, у которого почти нет фанатов в России
3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех
Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся
Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»
Агата, но не Кристи: новый детектив Netflix включили лишь из-за Майка из «Во все тяжкие» – но не заметил, как пролетели все 8 серий
«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые
Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь
