Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Детектив на все руки. Задача со звездочкой
Кадры
Кадры из сериала «Детектив на все руки. Задача со звездочкой»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке»
Зрители зря годами ждали 7 сезон «Пространства» от Amazon: он уже давно вышел, но только в другом формате
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)
Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит
«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно
9 лет назад Netflix выдал один из лучших Sci-Fi 2010-х, и закрыл его на 2-м сезоне – зрители этого не простили (даже объявляли голодовку)
Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»
«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»
Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)
Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667