Отзывы о сериале «Белая полоса»

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GALINKA Россиянка
26 апреля 2025, 09:43
Оценка
Шикарный сериал! Очень захватывающий! Актёрский состав замечательный! Обожаю такие сериалы про нашу полицию, где есть честные менты! К сожалению есть и продажные! Но хочется, верить, что честных все же больше! Ждем 11серию!))
26 апреля 2025, 09:43
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:01
в ответ на сообщение
GALINKA Россиянка от 26 апреля 2025, 09:43
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 23:01
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