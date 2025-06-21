Меню
Статьи о сериале «Арбатские тайны»
Вся информация о сериале
Нравится Брагин из «Первого отдела»? Тогда посмотрите этот сериал — не классический детектив, но рейтинг даже выше
У актера интересное амплуа, а сам проект удачно сочетает разные жанры.
3 комментария
21 июня 2025 11:21
Вранье о КГБ, привет из ГДР и обман в самом названии: историк разобрал до винтика «Арбатские тайны» с Колесниковым
В сериале много хороших моментов, но спустя время хочется поговорить о плюсах откровенно.
1 комментарий
9 апреля 2025 18:07
Что известно про сериал «Арбатские тайны»: сколько серий, сюжет, где смотреть
Рассказали самое главное о новинке.
1 комментарий
13 января 2025 11:21
