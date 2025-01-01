Постеры сериала «Любовь по контракту»

На Prime Video есть 5 аниме, в которых нет слабых сезонов: идеальна буквально каждая серия

Этот роман в жанре киберпанк даже не пытались экранизировать, но Apple TV+ взялся: и это может стать главным сериалом 2026 года

ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50%

12-й эпизод «Ванпанчмена-3» завершился абсурдным ляпом: фаны посмотрели и заявили, что «весь сезон был ошибкой»

«Надо смотреть 4 раза»: психолог назвала 2 мультфильма, заменяющих годы психотерапии – «Сэкономите большие деньги!»

Во сколько и на каком канале отметят 50-летие «Иронии судьбы»: новогодний эфир будет отличится от предыдущих

Рыжова из «Служебного романа» готовит особый «Оливье»: отказалась от яблока в пользу пряно-горчичной изюминки

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

Провальную комедию с Козловским оценили в Литве: настолько зашла, что даже положила «Бегущего по лезвию 2049» на лопатки

От «Иронии судьбы» до «Елок»: разбираемся, как менялись новогодние традиции в кино — вместо заливной рыбы теперь суши