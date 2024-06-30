Отзывы о сериале «Глаз пустыни»

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Глаз пустыни
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Weteran Mc
30 июня 2024, 00:30
Оценка
Отечественный военный мини-сериал 2023 года "Глаз пустыни" повествует о молодом контрактнике наводчике Александре с позывным - Леший или как его называют сирийцы, коллеги по оружию, за меткость и точность в координатах противника, Глаз пустыни.
Во время очередного боевого задания Леший героически погибает. Его тело похищает глава одной исламистской группировки с целью сделать ловушку для русских, которые придут забрать погибшего друга.
А для эвакуации тела Лешего уже собрана боевая группа под руководством майора разведки Максима Шеховцова. Теперь начнется самая настоящая борьба за освобождение тела сослуживца и придания родной земле, так же ликвидирование террористической группировки.
Сериал сильный, быстрый, динамичный, показывающий не только борьбу с террористами, но и с личными непримиримыми разногласиями в коллективе.
Даже слегка скучная первая серия не смогла понизить мои баллы сериалу.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
30 июня 2024, 00:30
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Во время очередного боевого задания Леший героически погибает. Его тело похищает глава одной исламистской группировки с целью сделать ловушку для русских, которые придут забрать погибшего друга.
А для эвакуации тела Лешего уже собрана боевая группа под руководством майора разведки Максима Шеховцова. Теперь начнется самая настоящая борьба за освобождение тела сослуживца и придания родной земле, так же ликвидирование террористической группировки.
Сериал сильный, быстрый, динамичный, показывающий не только борьбу с террористами, но и с личными непримиримыми разногласиями в коллективе.
Даже слегка скучная первая серия не смогла понизить мои баллы сериалу.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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