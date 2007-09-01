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Постер телешоу СТС зажигает суперзвезду!
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Киноафиша Сериалы СТС зажигает суперзвезду!

СТС зажигает суперзвезду! (2007 - 2008)

STS zazhigaet superzvezdu! 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 90 часов 0 минут

О чем телешоу

Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет.

В ролях
В ролях
Тина Канделаки
Тина Канделаки
Александр Пушной
Александр Пушной
Петр Рыков
Петр Рыков
Лина Арифулина
Лина Арифулина
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
СТС зажигает суперзвезду! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 18 эпизодов
 
СТС зажигает суперзвезду! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 12 эпизодов
 
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