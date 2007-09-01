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СТС зажигает суперзвезду!
СТС зажигает суперзвезду! (2007 - 2008)
STS zazhigaet superzvezdu!
18+
телешоу
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
3 часа 0 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность телешоу
90 часов 0 минут
О чем телешоу
Музыкальный конкурс для молодых исполнителей от 14 до 19 лет.
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В ролях
В ролях
Тина Канделаки
Александр Пушной
Петр Рыков
Лина Арифулина
Яна Рудковская
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2007,
18 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2008,
12 эпизодов
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