Постеры сериала «Женское детективное агентство №1»

Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами»

Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes

«Балдеж, ни разу не пустой»: мультфильм Netflix, от которого дети не отлипают, а взрослые залипают

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1

В кино их не смотрели, но дома скачали миллионы: 10 самых популярных фильмов у российских пиратов – итог ноября 2025