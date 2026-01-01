Постеры сериала «Мерли»

«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало

Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека

От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

Худший фильм Бортко не спас даже Давос из «Игры престолов»: детектив за $10 000 000 не собрал в прокате даже 1,5 млн рублей

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

«17 мгновений весны» пришлось срочно править перед показом в Германии: нашли столько ляпов, что половину сцен пустили под нож

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел