Постеры сериала «1864»

Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки

«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года

Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)

Почему Пеннивайз стал именно клоуном? В новой серии «Добро пожаловать в Дерри» ответили на главную загадку франшизы «Оно»

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»

Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал