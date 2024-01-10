Меню
Еко из Сэнгоку 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еко из Сэнгоку
Sengoku Youko
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 35
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еко из Сэнгоку»

В 1-м сезоне сериала «Ёко из Сэнгоку» в мире, где существуют люди и монстры, именуемые катаварой, обеим фракциям непросто уживаться друг с другом. Несмотря на то что Тама — катавара, она любит людей и готова защитить их от злых сил, даже если в связи с этим ей придется биться с представителями своего собственного рода. Но ее сводный брат Джинка терпеть не может людей, несмотря на то что в основном он взаимодействовал с ними. Тем временем фехтовальщик Синсукэ мечтает справиться со своей трусостью. Люди, с которыми сталкиваются главные герои, места, которые они видят, и существа, с которыми они вступают в схватки, являются легендарными.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Список серий сериала Еко из Сэнгоку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 апреля 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 июля 2024
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 июля 2024
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
31 июля 2024
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 августа 2024
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
14 августа 2024
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
21 августа 2024
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 августа 2024
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
4 сентября 2024
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 сентября 2024
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 сентября 2024
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
9 октября 2024
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
16 октября 2024
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
23 октября 2024
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
30 октября 2024
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
6 ноября 2024
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
13 ноября 2024
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
20 ноября 2024
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
27 ноября 2024
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
4 декабря 2024
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
11 декабря 2024
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
18 декабря 2024
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
25 декабря 2024
