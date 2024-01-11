Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ведьма и чудовище 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ведьма и чудовище
Киноафиша Сериалы Ведьма и чудовище Сезоны Сезон 1

The Witch and the Beast
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ведьма и чудовище»

В 1-м сезоне сериала «Ведьма и чудовище» девушка, на которую наложили проклятие, и загадочный мужчина объединили усилия, чтобы найти злую ведьму и расправиться с ней. Ашаф и Гидо узнали о городе, который часто подвергается нападению со стороны кошмарных монстров. Однако в этих краях живет ведьма, которая постоянно борется с монстрами и отражает их атаки. Поэтому ведьма является весьма авторитетной фигурой среди городских жителей. Но таинственная парочка странников принимает решение убить ведьму, поскольку как они считают, лишь смерть ведьмы может избавить Гидо от наложенного на нее проклятия.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ведьма и чудовище График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке
Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
Психи, водка, веселящий газ: индийцам показали лучшие моменты комедий Гайдая — до упаду хохотали, но сюжет не угадали
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий
Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»
Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше