Предатели (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Предатели
Киноафиша Сериалы Предатели Сезоны Сезон 1
The Traitors
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 43 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Предатели»

В 1-м сезоне шоу «Предатели» участники игры оказываются в роскошном замке. Они объединяются в команду, чтобы справиться со множеством испытаний и заработать деньги для призового банка. Игроков называют Верными, но среди них есть Предатели — группа участников, выбранная ведущим, цель которой — устранить Верных и забрать приз себе. Если Верные устранят всех Предателей, они разделят призовой фонд, но если кто-то из Предателей доберется до конца, они похитят деньги. Каждую ночь Предатели собираются вместе и решают, кого из Верных участников «убить». Выбранный человек незамедлительно вынужден покинуть игру.

Рейтинг шоу

7.4
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий телешоу Предатели

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 января 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 февраля 2023
