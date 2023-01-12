Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм

Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1

Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле

Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины

«Оргия жестокости и садизма»: у «28 лет спустя: Храм костей» шокирующий финал и пляшущий Файнс – хоррор в списках «лучших фильмов года»

«Рыцарь Семи Королевств» сделал Вестерос снова великим: критики посмотрели новый сериал по Мартину — и это лучшее из того, что было

Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»

Актриса из «Очень странных дел» проболталась о главном обмане финала — фанаты все это время ошибались насчет Оди

150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех

Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда