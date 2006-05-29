Меню
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мошенники»

В 1-м сезоне сериала «Мошенники» Павел и Наталья не имели ни малейшего представления о существовании друг друга, хотя много лет являлись коллегами. Они работали только с самыми обеспеченными и влиятельными клиентами. К их работе у тех никогда не было претензий. Оба были мошенниками высшего разряда. И ровно до того момента, пока их дорожки не пересеклись, они жили вполне успешно. Но все пошло наперекосяк, когда их очередные клиенты оказались супругами, а стоявший на кону миллион неожиданно увела у профессионалов не очень успешная грабительница Марина, сама не догадываясь, во что ввязалась.

Список серий 1-го сезона сериала «Мошенники»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 июня 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2006
