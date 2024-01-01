Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Челюскин. Задание императора 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Челюскин. Задание императора
Киноафиша Сериалы Челюскин. Задание императора Сезоны Сезон 1
Chelyuskin. Zadanie imperatora 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Челюскин. Задание императора»

В 1-м сезоне сериала «Челюскин. Задание императора» в 1733 году мореплаватель решил покорить северные просторы в составе легендарной экспедиции по заданию первого российского императора Петра Первого. В настоящее время исследовательская группа под руководством альпиниста Дмитрия Ботова принимает решение повторить маршрут экспедиции, которая открыла Северный морской путь. Преодолевая множество километров, главные герои столкнутся с опасностями тундры и вечной мерзлоты, о которых прекрасно знали первооткрыватели восемнадцатого столетия. Путешественники пройдут тяжелый путь от поселка Хатанги до мыса Челюскин.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий 1-го сезона сериала «Челюскин. Задание императора»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2024
График выхода всех сериалов
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше