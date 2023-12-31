В 1-м сезоне сериала «Умнее, чем я» главным героем этой истории становится парень по имени Вася. Долгое время он вел праздный образ жизни и жил на средства своего отца. Однако в какой-то момент тот решил перекрыть взбалмошному сыну кислород. Теперь мажору приходится искать работу. Он устраивается в банк, где работает его возлюбленная. Но из-за случайного происшествия сознание Васи перемещается в его гаджет, а в его тело проникает «сознание» сетевого помощника. Отныне героям — избалованному юноше и мобильному приложению — нужно вместе отправиться на собеседование, наладить отношения с возлюбленной и помириться с отцом.