Умнее, чем я 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Умнее, чем я
Киноафиша Сериалы Умнее, чем я Сезоны Сезон 1
Umnee, chem ya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Умнее, чем я»

В 1-м сезоне сериала «Умнее, чем я» главным героем этой истории становится парень по имени Вася. Долгое время он вел праздный образ жизни и жил на средства своего отца. Однако в какой-то момент тот решил перекрыть взбалмошному сыну кислород. Теперь мажору приходится искать работу. Он устраивается в банк, где работает его возлюбленная. Но из-за случайного происшествия сознание Васи перемещается в его гаджет, а в его тело проникает «сознание» сетевого помощника. Отныне героям — избалованному юноше и мобильному приложению — нужно вместе отправиться на собеседование, наладить отношения с возлюбленной и помириться с отцом.

Рейтинг сериала

5.8
Оцените 12 голосов
6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Умнее, чем я»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2024
