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Киноафиша Сериалы Те, кто убивают: Пропавшие Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Те, кто убивают: Пропавшие» (2021)

Актеры сериала «Те, кто убивают: Пропавшие» Вся информация о сериале
Натали Мандуно Natalie Manduno
Louise Bergstein
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман Tobias Santelmann
Хелли Факрайд Helle Fagralid
Солбьорг Ходжфельдт Solbjørg Højfeldt
Каспер Лайснер Kasper Leisner
Йенс Андерсен Jens Andersen
Луис Несс-Шмидт Louis Næss-Schmidt
Жозефин Парк Josephine Park
Хенрик Прип Henrik Prip
Oscar Dyekjær Giese
Розалинд Мюнстер
Розалинд Мюнстер Rosalinde Mynster
Йоханнес Лассен Johannes Lassen
Педер Томас Педерсен Peder Thomas Pedersen
Каролайн Ведель Caroline Vedel
Sebastian Bull
Joen Højerslev
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