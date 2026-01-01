Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Те, кто убивают: Пропавшие
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Те, кто убивают: Пропавшие» (2021)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Те, кто убивают: Пропавшие»
Вся информация о сериале
Натали Мандуно
Natalie Manduno
Louise Bergstein
Тобиас Зантельман
Tobias Santelmann
Хелли Факрайд
Helle Fagralid
Солбьорг Ходжфельдт
Solbjørg Højfeldt
Каспер Лайснер
Kasper Leisner
Йенс Андерсен
Jens Andersen
Луис Несс-Шмидт
Louis Næss-Schmidt
Жозефин Парк
Josephine Park
Хенрик Прип
Henrik Prip
Oscar Dyekjær Giese
Розалинд Мюнстер
Rosalinde Mynster
Йоханнес Лассен
Johannes Lassen
Педер Томас Педерсен
Peder Thomas Pedersen
Каролайн Ведель
Caroline Vedel
Sebastian Bull
Joen Højerslev
Теперь знаю, как найти в лесу самое грибное место: запомните 3 ориентира, чтобы набрать целую корзину
Мой способ пристроить урожай огурцов: просто кладу в пакет – через 2 часа шикарная закуска готова
1 ложка — и вся пыль с масляным налетом смывается с изюма на глазах: опытные хозяйки сухофрукты иначе не моют
Если не знаете, что включить вечером — смело ставьте «Мармелад» с рейтингом 7,2: звезда «Очень странных дел» тут просто шикарен
Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал
В карьере 52 роли, а все помнят только Тосю Кислицину: вспомните имена 6 героинь Румянцевой (тест)
«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз
Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
«Полный бред»: Ивлев сам снялся в культовой «Кухне», а потом признался, почему терпеть ее не может
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить