Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Те, кто убивают: Пропавшие 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Те, кто убивают: Пропавшие
Киноафиша Сериалы Те, кто убивают: Пропавшие Сезоны Сезон 2
Den som dræber - Fanget af mørket 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Те, кто убивают: Пропавшие»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Часть 1 Afsnit 1
Сезон 2 Серия 1
28 марта 2021
Часть 2 Afsnit 2
Сезон 2 Серия 2
28 марта 2021
Часть 3 Afsnit 3
Сезон 2 Серия 3
4 апреля 2021
Часть 4 Afsnit 4
Сезон 2 Серия 4
11 апреля 2021
Часть 5 Afsnit 5
Сезон 2 Серия 5
18 апреля 2021
Часть 6 Afsnit 6
Сезон 2 Серия 6
25 апреля 2021
Часть 7 Afsnit 7
Сезон 2 Серия 7
2 мая 2021
Часть 8 Afsnit 8
Сезон 2 Серия 8
9 мая 2021
График выхода всех сериалов
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше