Исюра 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исюра
Киноафиша Сериалы Исюра Сезоны Сезон 1
Ishura
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb

Список серий сериала Исюра

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2024
