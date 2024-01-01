Меню
Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами
Киноафиша Сериалы Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами Сезоны Сезон 1
You Are What You Eat: A Twin Experiment
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут

Рейтинг шоу

5.8
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Список серий 1-го сезона телешоу «Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2024
