Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами (2024), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами
Сезоны
Сезон 1
You Are What You Eat: A Twin Experiment
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 января 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 20 минут
Рейтинг шоу
5.8
Оцените
13
голосов
6
IMDb
Список серий 1-го сезона телешоу «Вы то, что вы едите: Эксперимент с близнецами»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
1 января 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
9 января 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
1 января 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
1 января 2024
