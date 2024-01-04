Меню
Раб спецотряда демонического города 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Раб спецотряда демонического города
Киноафиша Сериалы Раб спецотряда демонического города Сезоны Сезон 1
Mato Seihei no Slave
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Раб спецотряда демонического города»

В 1-м сезоне сериала «Раб спецотряда демонического города» в мире открылись врата в другое измерение, в связи с чем люди столкнулись со странным продуктом под названием «персик». Женщины, которые надкусывали этот «персик», получали сверхъестественные способности, но с мужчинами это не срабатывало. В центре событий оказывается подросток по имени Юки Вакура. Однажды он возвращался домой и неожиданно оказался в месте открытия врат. Наверное, мальчик должен был умереть, если бы ему на помощь не пришла Кёка Удзэн — лидер седьмого отряда охотников с чудовищами. Это знакомство стало для школьника роковым, поскольку Кёка заметила талант мальчика.

Рейтинг сериала

6.0
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

Список серий сериала Раб спецотряда демонического города

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2024
