Магия и мускулы 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Магия и мускулы
Mashle
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Магия и мускулы»

Во 2-м сезоне сериала «Магия и мускулы» продолжается история молодого человека по имени Мэш, который родился в магическом мире, будучи лишенным сверхъестественных способностей. Напомним, в предыдущем сезоне он понял, что для того, чтобы избежать гибели, ему придется стать учащимся престижной академии магии. Мэш прошел все необходимые испытания, рассчитывая только на свою физическую силу. Однажды в магической академии появился Темный волшебник. Обладая способностью контролировать драгоценные камни и зеркало, которое блокирует магию, он считает себя непобедимым. Однако Мэш намерен бросить ему вызов.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Магия и мускулы

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
6 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
9 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
16 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
23 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
30 марта 2024
