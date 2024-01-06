Menu
Mashle: Magic and Muscles 2023 - 2024, season 2

Mashle: Magic and Muscles season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mashle: Magic and Muscles Seasons Season 2
Mashle
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Mashle: Magic and Muscles" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Магия и мускулы» продолжается история молодого человека по имени Мэш, который родился в магическом мире, будучи лишенным сверхъестественных способностей. Напомним, в предыдущем сезоне он понял, что для того, чтобы избежать гибели, ему придется стать учащимся престижной академии магии. Мэш прошел все необходимые испытания, рассчитывая только на свою физическую силу. Однажды в магической академии появился Темный волшебник. Обладая способностью контролировать драгоценные камни и зеркало, которое блокирует магию, он считает себя непобедимым. Однако Мэш намерен бросить ему вызов.

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.5 IMDb

Mashle: Magic and Muscles List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
6 January 2024
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 January 2024
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 January 2024
Episode 4
Season 2 Episode 4
27 January 2024
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 February 2024
Episode 6
Season 2 Episode 6
17 February 2024
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 February 2024
Episode 8
Season 2 Episode 8
2 March 2024
Episode 9
Season 2 Episode 9
9 March 2024
Episode 10
Season 2 Episode 10
16 March 2024
Episode 11
Season 2 Episode 11
23 March 2024
Episode 12
Season 2 Episode 12
30 March 2024
