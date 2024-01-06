Во 2-м сезоне сериала «Магия и мускулы» продолжается история молодого человека по имени Мэш, который родился в магическом мире, будучи лишенным сверхъестественных способностей. Напомним, в предыдущем сезоне он понял, что для того, чтобы избежать гибели, ему придется стать учащимся престижной академии магии. Мэш прошел все необходимые испытания, рассчитывая только на свою физическую силу. Однажды в магической академии появился Темный волшебник. Обладая способностью контролировать драгоценные камни и зеркало, которое блокирует магию, он считает себя непобедимым. Однако Мэш намерен бросить ему вызов.