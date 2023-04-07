В 1-м сезоне сериала «Магия и мускулы» в магическом мире появился на свет Мэш, мальчик, который лишен волшебных способностей. Однако при этом он является самым сильным человеком в своем окружении. Его физические способности окажут существенное влияние на его жизнь. История Мэша началась с того, что он должен сдать вступительный экзамен в Академию магии Истона, пройдя через опасный лабиринт. Затем Мэш сталкивается с хулиганом в школе, и ему приходится иметь с ним дело. Затем Мэш сталкивается с хулиганом, который ведет себя неправильно. Также главному герою становится известно о заговоре...