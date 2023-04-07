Меню
Магия и мускулы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Магия и мускулы
Mashle
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магия и мускулы»

В 1-м сезоне сериала «Магия и мускулы» в магическом мире появился на свет Мэш, мальчик, который лишен волшебных способностей. Однако при этом он является самым сильным человеком в своем окружении. Его физические способности окажут существенное влияние на его жизнь. История Мэша началась с того, что он должен сдать вступительный экзамен в Академию магии Истона, пройдя через опасный лабиринт. Затем Мэш сталкивается с хулиганом в школе, и ему приходится иметь с ним дело. Затем Мэш сталкивается с хулиганом, который ведет себя неправильно. Также главному герою становится известно о заговоре...

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Магия и мускулы

Сезон 1
Сезон 2
Мэш Вандэд и тело богов Mash Burnedead and the Body of the Gods
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Мэш Вандэд и загадочный лабиринт Mash Burnedead and the Mysterious Maze
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Мэш Вандэд и злобный хулиган Mash Burnedead and the Baleful Bully
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Мэш Вандэд и могущественный волшебник Mash Burnedead and the Challenging Magic User
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Мэш Вандэд и непопулярный одноклассник Mash Burnedead and the Unpopular Classmate
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2023
Мэш Бёрндэд и магия железа Mash Burnedead and the Magic of Iron
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
Мэш Бёрндэд и загадочное письмо Mash Burnedead and the Puppet Master
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2023
Мэш Бёрндэд и магические волки Mash Burnedead and the Wolves of Magic
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2023
Мэш Бёрндэд и Маг скорости Mash Burnedead and the Accelerated Battle
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2023
Мэш Бёрндэд и Божественное провидение Mash Burndead and the Divine Visionary
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2023
Мэш Бёрндэд и законы выживания Mash Burndead and the Survival of the Fittest
Сезон 1 Серия 11
23 июня 2023
Мэш Бёрндэд и волшебное зеркало Mash Burndead and the Magic Mirror
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2023
