Mashle: Magic and Muscles 2023, season 1

Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Магия и мускулы» в магическом мире появился на свет Мэш, мальчик, который лишен волшебных способностей. Однако при этом он является самым сильным человеком в своем окружении. Его физические способности окажут существенное влияние на его жизнь. История Мэша началась с того, что он должен сдать вступительный экзамен в Академию магии Истона, пройдя через опасный лабиринт. Затем Мэш сталкивается с хулиганом в школе, и ему приходится иметь с ним дело. Затем Мэш сталкивается с хулиганом, который ведет себя неправильно. Также главному герою становится известно о заговоре...

9.1
7.5 IMDb
Season 1
Season 2
Mash Burnedead and the Body of the Gods
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Mash Burnedead and the Mysterious Maze
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Mash Burnedead and the Baleful Bully
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Mash Burnedead and the Challenging Magic User
Season 1 Episode 4
28 April 2023
Mash Burnedead and the Unpopular Classmate
Season 1 Episode 5
5 May 2023
Mash Burnedead and the Magic of Iron
Season 1 Episode 6
12 May 2023
Mash Burnedead and the Puppet Master
Season 1 Episode 7
26 May 2023
Mash Burnedead and the Wolves of Magic
Season 1 Episode 8
2 June 2023
Mash Burnedead and the Accelerated Battle
Season 1 Episode 9
9 June 2023
Mash Burndead and the Divine Visionary
Season 1 Episode 10
16 June 2023
Mash Burndead and the Survival of the Fittest
Season 1 Episode 11
23 June 2023
Mash Burndead and the Magic Mirror
Season 1 Episode 12
30 June 2023
TV series release schedule
