Во 2-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» Ханна Свенссон и ее сын Кристиан были близки к тому, чтобы разрушить преступную сеть Давора Мимики, в которую удалось попасть Кристиану. Но ситуация вышла из-под контроля. Кристиан совершил побег за границу. Теперь Ханна должна найти того, кто в правоохранительных органах ведет двойную игру, чтобы ее сын смог вернуться домой. В скором времени Кристиан приехал назад. Чтобы защитить его, Ханна пытается внедриться в круг коррумпированных полицейских. Она должна принять непростое решение. Следует ли ей позволить Кристиану вовлечься в это дело, чтобы узнать, откуда была утечка информации?