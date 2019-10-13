Menu
Before We Die 2017 - 2019, season 2

Innan vi dör 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 52 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» Ханна Свенссон и ее сын Кристиан были близки к тому, чтобы разрушить преступную сеть Давора Мимики, в которую удалось попасть Кристиану. Но ситуация вышла из-под контроля. Кристиан совершил побег за границу. Теперь Ханна должна найти того, кто в правоохранительных органах ведет двойную игру, чтобы ее сын смог вернуться домой. В скором времени Кристиан приехал назад. Чтобы защитить его, Ханна пытается внедриться в круг коррумпированных полицейских. Она должна принять непростое решение. Следует ли ей позволить Кристиану вовлечься в это дело, чтобы узнать, откуда была утечка информации?

7.6
7.7 IMDb

Season 1
Season 2
Avsnitt 1
Season 2 Episode 1
13 October 2019
Avsnitt 2
Season 2 Episode 2
20 October 2019
Avsnitt 3
Season 2 Episode 3
27 October 2019
Avsnitt 4
Season 2 Episode 4
3 November 2019
Avsnitt 5
Season 2 Episode 5
10 November 2019
Avsnitt 6
Season 2 Episode 6
17 November 2019
Avsnitt 7
Season 2 Episode 7
24 November 2019
Avsnitt 8
Season 2 Episode 8
1 December 2019
