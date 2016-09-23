Меню
Нобель: Мир любой ценой 2016, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 1
Nobel
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 сентября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 15 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
13
голосов
8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Нобель: Мир любой ценой»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
23 сентября 2016
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
2 октября 2016
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
9 октября 2016
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
16 октября 2016
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
23 октября 2016
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
30 октября 2016
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
6 ноября 2016
