Нобель: Мир любой ценой 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нобель: Мир любой ценой
Nobel 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 13 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Нобель: Мир любой ценой»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2016
