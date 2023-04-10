Меню
Бумажная луна 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Бумажная луна
Сезоны
Сезон 1
Pale Moon
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
10 апреля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 50 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Бумажная луна»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
10 апреля 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
11 апреля 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
17 апреля 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
18 апреля 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
24 апреля 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
25 апреля 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
1 мая 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
2 мая 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
8 мая 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
9 мая 2023
