Оазис 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Oasiseu
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 марта 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
16
Продолжительность сезона
18 часов 40 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Оазис»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
6 марта 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
7 марта 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
13 марта 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
14 марта 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
20 марта 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
21 марта 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
27 марта 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
28 марта 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
3 апреля 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
4 апреля 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
10 апреля 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
11 апреля 2023
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
17 апреля 2023
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
18 апреля 2023
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
24 апреля 2023
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
25 апреля 2023
