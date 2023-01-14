Меню
Интенсивный курс любви 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Интенсивный курс любви
Crash Course in Romance 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут

7.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Интенсивный курс любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
14 января 2023
Серия 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2023
Серия 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2023
Серия 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2023
Серия 5 Chapter 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2023
Серия 6 Chapter 6
Сезон 1 Серия 6
29 января 2023
Серия 7 Chapter 7
Сезон 1 Серия 7
4 февраля 2023
Серия 8 Chapter 8
Сезон 1 Серия 8
5 февраля 2023
Серия 9 Chapter 9
Сезон 1 Серия 9
11 февраля 2023
Серия 10 Chapter 10
Сезон 1 Серия 10
12 февраля 2023
Серия 11 Chapter 11
Сезон 1 Серия 11
18 февраля 2023
Серия 12 Chapter 12
Сезон 1 Серия 12
19 февраля 2023
Серия 13 Chapter 13
Сезон 1 Серия 13
25 февраля 2023
Серия 14 Chapter 14
Сезон 1 Серия 14
26 февраля 2023
Серия 15 Chapter 15
Сезон 1 Серия 15
4 марта 2023
Серия 16 Chapter 16
Сезон 1 Серия 16
5 марта 2023
