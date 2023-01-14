Меню
Интенсивный курс любви 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Crash Course in Romance
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 января 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
16
Продолжительность сезона
17 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Интенсивный курс любви»
Сезон 1
Серия 1
Chapter 1
Сезон 1
Серия 1
14 января 2023
Серия 2
Chapter 2
Сезон 1
Серия 2
15 января 2023
Серия 3
Chapter 3
Сезон 1
Серия 3
21 января 2023
Серия 4
Chapter 4
Сезон 1
Серия 4
22 января 2023
Серия 5
Chapter 5
Сезон 1
Серия 5
28 января 2023
Серия 6
Chapter 6
Сезон 1
Серия 6
29 января 2023
Серия 7
Chapter 7
Сезон 1
Серия 7
4 февраля 2023
Серия 8
Chapter 8
Сезон 1
Серия 8
5 февраля 2023
Серия 9
Chapter 9
Сезон 1
Серия 9
11 февраля 2023
Серия 10
Chapter 10
Сезон 1
Серия 10
12 февраля 2023
Серия 11
Chapter 11
Сезон 1
Серия 11
18 февраля 2023
Серия 12
Chapter 12
Сезон 1
Серия 12
19 февраля 2023
Серия 13
Chapter 13
Сезон 1
Серия 13
25 февраля 2023
Серия 14
Chapter 14
Сезон 1
Серия 14
26 февраля 2023
Серия 15
Chapter 15
Сезон 1
Серия 15
4 марта 2023
Серия 16
Chapter 16
Сезон 1
Серия 16
5 марта 2023
