Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zombie Detective season 1 watch online

Zombie Detective season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zombie Detective Seasons Season 1

Jombitamjeong 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Zombie Detective" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 September 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 September 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 September 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 October 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 October 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 October 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 October 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 October 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 October 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more