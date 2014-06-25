Меню
Чосонский стрелок 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Jo-seon chong-jab-i
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
25 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
22
Продолжительность сезона
29 часов 20 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Чосонский стрелок»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
25 июня 2014
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
26 июня 2014
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
2 июля 2014
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
3 июля 2014
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
9 июля 2014
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
10 июля 2014
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
16 июля 2014
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
17 июля 2014
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
23 июля 2014
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
24 июля 2014
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
30 июля 2014
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
31 июля 2014
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
6 августа 2014
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
7 августа 2014
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
13 августа 2014
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
14 августа 2014
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
20 августа 2014
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
21 августа 2014
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
27 августа 2014
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
28 августа 2014
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
3 сентября 2014
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
4 сентября 2014
