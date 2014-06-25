Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чосонский стрелок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чосонский стрелок
Киноафиша Сериалы Чосонский стрелок Сезоны Сезон 1
Jo-seon chong-jab-i 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 22
Продолжительность сезона 29 часов 20 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Чосонский стрелок»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 июля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 июля 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 июля 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 июля 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 июля 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 августа 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 августа 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 августа 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 августа 2014
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 августа 2014
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 августа 2014
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 августа 2014
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 августа 2014
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 сентября 2014
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
4 сентября 2014
График выхода всех сериалов
Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше