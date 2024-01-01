Меню
Как друзья Захара женили 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Как друзья Захара женили
Киноафиша Сериалы Как друзья Захара женили Сезоны Сезон 1
Kak druzya Zahara zhenili 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Как друзья Захара женили»

В 1-м сезоне сериала «Как друзья Захара женили» главным героем этой истории является обычный краснодарский юноша по имени Захар. Он полюбил привлекательную девушку Алену, которую решил взять в жены. Свадебное торжество должно было пройти в скором времени, но невеста неожиданно ошарашила жениха своим заявлением. Она сказала, что Захар ей не подходит. Вместе с близкими друзьями, у которых на личном фронте тоже ничего не складывается, Захар решает разобраться, почему Алена стала такой категоричной и отказалась от него. В компании появляется парень Женя, который готов научить кубанских хлопцев уму-разуму.

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Как друзья Захара женили»

Сезон 1
Серия 1
1 января 2024
Серия 2
1 января 2024
Серия 3
2 января 2024
Серия 4
2 января 2024
Серия 5
3 января 2024
Серия 6
3 января 2024
Серия 7
9 января 2024
Серия 8
9 января 2024
Серия 9
16 января 2024
Серия 10
16 января 2024
Серия 11
23 января 2024
Серия 12
23 января 2024
Серия 13
30 января 2024
Серия 14
30 января 2024
Серия 15
6 февраля 2024
Серия 16
6 февраля 2024
