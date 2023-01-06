«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года

Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»

Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин

Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар