Скороварка (2023), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Pressure Cooker
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 января 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 52 минуты
Рейтинг шоу
6.3
Оцените
11
голосов
6.4
IMDb
Список серий телешоу Скороварка
Сезон 1
Оставь свое эго у дверей
Check Your Ego At The Door
Сезон 1
Серия 1
6 января 2023
Кто-то лжет
Someone Is Lying
Сезон 1
Серия 2
6 января 2023
Восемь фартуков, девять шефов
Eight Aprons, Nine Chefs
Сезон 1
Серия 3
6 января 2023
Предатели
Traitors
Сезон 1
Серия 4
6 января 2023
Разбить союз
Break Up The Alliance
Сезон 1
Серия 5
6 января 2023
Не принимайте на свой счет
Don't Take It Personally
Сезон 1
Серия 6
6 января 2023
Это вам не Yelp
Yelp Doesn't Count
Сезон 1
Серия 7
6 января 2023
Вместе в начале, вместе в конце
Start Together, End Together
Сезон 1
Серия 8
6 января 2023
