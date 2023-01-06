Меню
Скороварка (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Скороварка
Киноафиша Сериалы Скороварка Сезоны Сезон 1
Pressure Cooker
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты

Рейтинг шоу

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Список серий телешоу Скороварка

Сезон 1
Оставь свое эго у дверей Check Your Ego At The Door
Сезон 1 Серия 1
6 января 2023
Кто-то лжет Someone Is Lying
Сезон 1 Серия 2
6 января 2023
Восемь фартуков, девять шефов Eight Aprons, Nine Chefs
Сезон 1 Серия 3
6 января 2023
Предатели Traitors
Сезон 1 Серия 4
6 января 2023
Разбить союз Break Up The Alliance
Сезон 1 Серия 5
6 января 2023
Не принимайте на свой счет Don't Take It Personally
Сезон 1 Серия 6
6 января 2023
Это вам не Yelp Yelp Doesn't Count
Сезон 1 Серия 7
6 января 2023
Вместе в начале, вместе в конце Start Together, End Together
Сезон 1 Серия 8
6 января 2023
